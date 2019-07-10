В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на пункт микрозаймов

Задержать подозреваемого удалось через несколько часов, он две недели назад вышел на свободу, не имел денег и являлся безработным. Ранее он был судим за преступления, связанные со сбытом наркотиков. Мужчина сообщил, что является наркоманом. В содеянном он признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».