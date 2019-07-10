tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2019, 09:21

Published 10 июля 2019, 09:21

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на пункт микрозаймов

10 июля 2019, 09:21
В столице Урала задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в нападении на пункт микрозаймов, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу.

8 июля 36-летний мужчина обратился в пункт выдачи микрозаймов, расположенный на улице Щорса. В выдаче денежных средств ему было отказано, тогда он разозлился и достал заточку. Угрожая менеджеру, он потребовал отдать ему всю наличность, а затем забрал цепочку и серьги работницы финансовой организации.

Задержать подозреваемого удалось через несколько часов, он две недели назад вышел на свободу, не имел денег и являлся безработным. Ранее он был судим за преступления, связанные со сбытом наркотиков. Мужчина сообщил, что является наркоманом. В содеянном он признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Правоохранители допускают, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям.

#Общество#Новости УрФО#Разбой#Микрозаймы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика