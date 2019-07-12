58-летняя жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии

Posted 12 июля 2019, 06:28
Published 12 июля 2019, 06:28
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Инцидент произошел 10 июля. Женщина приехала в гости к своей родственнице в село Белоусово. Свердловчанка отдыхала на пляже, когда началась гроза. В женщину попала молния, потерпевшая скончалась на месте. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам. По данному факту начата доследственная проверка.
Ранее МЧС Свердловской области сообщило, что с начала сезона на водоемах региона погибли 17 человек.