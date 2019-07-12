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Posted 12 июля 2019, 06:28

Published 12 июля 2019, 06:28

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

58-летняя жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии

12 июля 2019, 06:28
В Челябинской области во время отдыха погибла 58-летняя екатеринбурженка, сообщает 74.ру.

Инцидент произошел 10 июля. Женщина приехала в гости к своей родственнице в село Белоусово. Свердловчанка отдыхала на пляже, когда началась гроза. В женщину попала молния, потерпевшая скончалась на месте. Точную причину смерти предстоит выяснить экспертам. По данному факту начата доследственная проверка.

Ранее МЧС Свердловской области сообщило, что с начала сезона на водоемах региона погибли 17 человек.

#Происшествия#Смерть#Челябинск#Молния#Екатеринбург
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