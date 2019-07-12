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Posted 12 июля 2019, 16:48

Published 12 июля 2019, 16:48

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе посетили более 43 тысяч человек

12 июля 2019, 16:48
Сюжет
ИННОПРОМ
Благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения на основе нейронных сетей, которая использовалась на стенде Свердловской области на ИННОПРОМе, организаторы зафиксировали не только количество посетителей, но и их возраст, пол и проявление интереса к определённым зонам стенда, сообщает «Областная газета».

Стенд Свердловской области посещали преимущественно мужчины (65,5% от общего числа посетителей) в возрасте от 24 до 35 лет. Около 26% посетителей проявили интерес к центральному входу и пространству возле знака «85» (там многие делали селфи). Ещё 21% гостей выставки посетили стенд, на котором рассказывали об истории Свердловской области, 18% уделили внимание коридору, рассказывающем о развитии выставки ИННОПРОМ с её первого открытия.

За 4 дня работы выставки на стенде Свердловской области прошли 416 деловых встреч и были подписаны 30 соглашений. Некоторыми из них стали соглашения о привлечении турецких компаний в регион, создании промкластера Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном, праздновании 300-летия Нижнего Тагила и закупках у УВЗ трамваев для Омской области.

#Экономика#Новости УрФО#ИННОПРОМ#Выставка#Свердловская область#Соглашение#Гости#Посетители#Екатеринбург
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