Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе посетили более 43 тысяч человек

Posted 12 июля 2019, 16:48
Published 12 июля 2019, 16:48
Modified 29 ноября, 17:25
Updated 29 ноября, 17:25
Стенд Свердловской области посещали преимущественно мужчины (65,5% от общего числа посетителей) в возрасте от 24 до 35 лет. Около 26% посетителей проявили интерес к центральному входу и пространству возле знака «85» (там многие делали селфи). Ещё 21% гостей выставки посетили стенд, на котором рассказывали об истории Свердловской области, 18% уделили внимание коридору, рассказывающем о развитии выставки ИННОПРОМ с её первого открытия.
За 4 дня работы выставки на стенде Свердловской области прошли 416 деловых встреч и были подписаны 30 соглашений. Некоторыми из них стали соглашения о привлечении турецких компаний в регион, создании промкластера Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном, праздновании 300-летия Нижнего Тагила и закупках у УВЗ трамваев для Омской области.