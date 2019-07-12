Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе посетили более 43 тысяч человек

Сюжет ИННОПРОМ

Благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения на основе нейронных сетей, которая использовалась на стенде Свердловской области на ИННОПРОМе, организаторы зафиксировали не только количество посетителей, но и их возраст, пол и проявление интереса к определённым зонам стенда, сообщает «Областная газета».

Стенд Свердловской области посещали преимущественно мужчины (65,5% от общего числа посетителей) в возрасте от 24 до 35 лет. Около 26% посетителей проявили интерес к центральному входу и пространству возле знака «85» (там многие делали селфи). Ещё 21% гостей выставки посетили стенд, на котором рассказывали об истории Свердловской области, 18% уделили внимание коридору, рассказывающем о развитии выставки ИННОПРОМ с её первого открытия. За 4 дня работы выставки на стенде Свердловской области прошли 416 деловых встреч и были подписаны 30 соглашений. Некоторыми из них стали соглашения о привлечении турецких компаний в регион, создании промкластера Свердловской, Челябинской областями и Башкортостаном, праздновании 300-летия Нижнего Тагила и закупках у УВЗ трамваев для Омской области.