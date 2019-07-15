В Нижнем Тагиле водитель экскаватора попытался украсть канализационную трубу

Сначала здесь специально сделали надрез, чтобы посмотреть, пустая труба или нет. Сейчас труба не задействована, но если что-то случится с основной трубой, то необходимо будет подключать эту как резервную. Если не на что переключать станет, то девать это всё будет некуда, для города наступят печальные последствия с точки зрения экологии,рассказал начальник отдела Юрий Алышев.