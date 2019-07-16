В Нижнем Тагиле на Дне металлурга выступит Авраам Руссо

Posted 16 июля 2019, 11:31
Published 16 июля 2019, 11:31
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Попасть на концерт смогут по пригласительным билетам только сотрудники НТМК, сообщили редакции TagilCity.ru в Центре культуры и искусства НТМК. В пресс-службе ЕВРАЗа подчеркнули, что выступление организовано для передовиков производства.
49-летний российский эстрадный певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем национальной премии «Золотой граммофон».
Напомним, что 19 июля у памятника металлургам возле Лисьей горы состоится митинг. 20 июля в 23.30 над акваторией Тагильского пруда пройдет праздничный салют, в связи с чем с 22.30 будут перекрыты улицы Пархоменко и Горошникова.