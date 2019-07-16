В Нижнем Тагиле на Дне металлурга выступит Авраам Руссо

Напомним, что 19 июля у памятника металлургам возле Лисьей горы состоится митинг. 20 июля в 23.30 над акваторией Тагильского пруда пройдет праздничный салют, в связи с чем с 22.30 будут перекрыты улицы Пархоменко и Горошникова.