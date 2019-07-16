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Posted 16 июля 2019, 11:31

Published 16 июля 2019, 11:31

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Нижнем Тагиле на Дне металлурга выступит Авраам Руссо

16 июля 2019, 11:31
В День металлурга, 19 июля, в ДК НТМК выступит Авраам Руссо. Концерт проводится для передовиков производства металлургического комбината.

Попасть на концерт смогут по пригласительным билетам только сотрудники НТМК, сообщили редакции TagilCity.ru в Центре культуры и искусства НТМК. В пресс-службе ЕВРАЗа подчеркнули, что выступление организовано для передовиков производства.

49-летний российский эстрадный певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем национальной премии «Золотой граммофон».

Напомним, что 19 июля у памятника металлургам возле Лисьей горы состоится митинг. 20 июля в 23.30 над акваторией Тагильского пруда пройдет праздничный салют, в связи с чем с 22.30 будут перекрыты улицы Пархоменко и Горошникова.

#Общество#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#НТМК#День металлурга
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