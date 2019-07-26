Открыт приём заявок на VK Hackathon 2019

«VK Hackathon — проект, близкий по духу нашей команде. На хакатоне талантливые и целеустремлённые люди придумывают оригинальные решения для сложных задач. В этом году мы хотим не только сделать его ещё масштабнее, но и дополнительно поддержать участников, которые доработают созданную во время соревнования идею и выпустят готовый продукт. Проекты, придуманные на хакатоне, решают в том числе социально значимые задачи — хочется, чтобы как можно больше из них стали доступны пользователям».