Пригородная прокуратура подтвердила смену начальства

Напомним, 9 июля полиция Нижнего Тагила остановила Игоря Вейса на Opel Astra, заподозрив, что он управляет авто в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Позже АН «Между строк» сообщило, что Игорь Вейс подал в отставку, а временно исполняющим обязанности прокурора Пригородного района назначили Павла Ашеева.