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Posted 1 августа 2019, 07:02

Published 1 августа 2019, 07:02

Modified 29 ноября 2024, 17:25

Updated 29 ноября 2024, 17:25

Пригородная прокуратура подтвердила смену начальства

Пригородная прокуратура подтвердила смену начальства

1 августа 2019, 07:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Игорь Вейс подал в отставку с должности прокурора Пригородного района Свердловской области, сообщил TagilCity.ru его заместитель прокурора Павел Ашеев. Он добавил, что на данный момент исполняет обязанности главы ведомства, однако официального назначения ещё не было.

Игорь Вейс подал в отставку с должности прокурора Пригородного района Свердловской области, сообщил TagilCity.ru его заместитель Павел Ашеев. Ашеев добавил, что на данный момент исполняет обязанности главы ведомства, но официального назначения ещё не было.

Напомним, 9 июля полиция Нижнего Тагила остановила Игоря Вейса на Opel Astra, заподозрив, что он управляет авто в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбудили административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Позже АН «Между строк» сообщило, что Игорь Вейс подал в отставку, а временно исполняющим обязанности прокурора Пригородного района назначили Павла Ашеева.

#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Эксклюзив#Прокуратура#Пригородный район#Прокурор
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