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Posted 4 августа 2019, 07:44

Published 4 августа 2019, 07:44

Modified 19 августа 2024, 22:27

Updated 19 августа 2024, 22:27

В Нижнем Тагиле ребенок с синдромом Дауна в одиночку уехал из садика на толокаре

В Нижнем Тагиле ребенок с синдромом Дауна в одиночку уехал из садика на толокаре

4 августа 2019, 07:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Инцидент произошел 2 августа. 6-летний мальчик уехал на детской каталке из садика № 23 на улице Зари, 29 на Вагонке. Воспитатель этого не заметила.

Мама ребенка рассказала TagilCity.ru, что ее сын посещает специализированную группу для детей с ОВЗ в садике «Фонтанчик». У мальчика синдром Дауна. Группа включает максимум восемь детей. Когда женщина пришла в детский сад, воспитатель рассказала, что мальчик уехал за пределы садика на детском толокаре, но не сообщила насколько далеко он уехал на нем. Вечером ей позвонили родители мальчика, который посещает тот же детский сад. Папа мальчика рассказал, что он увидел ребенка на игрушечной машинке у киоска «Пресса» в районе рынка «Пихтовые горы». Мужчина убрал ребенка с проезжей части и сказал ему, чтоб тот вернулся в садик. Мальчик доехал до лестницы у рынка, где ему помогла незнакомая женщина и там же его нашла воспитатель.

Ребёнок с особенностями, поэтому чувства страха он не знает, рассказала тагильчанка.

Мать мальчика написала заявление в полицию, также она планирует написать заявление в прокуратуру и нанять адвоката. Она разыскивает очевидцев произошедшего и просит обратиться по телефону 89028713379.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Детские сады#Сбежал
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