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Posted 18 августа 2019, 16:50

Published 18 августа 2019, 16:50

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили из болота женщину на коне

18 августа 2019, 16:50
Вечером 17 августа в нижнетагильские оперативные службы поступило сообщение о том, что в лесу между посёлками Горбуново и Черноисточинск пропала 25-летняя женщина на коне, сообщает АН «Между строк».

Около восьми часов вечера 17 августа девушка на лошади поехала из города в посёлок Студёный через лес и угодила в болото. Лошадь застряла в трясине, хозяйка попыталась спасти животное, но у неё не получилось.

Телефонная связь с ней была неустойчива, она только на номер 112 иногда дозванивалась, поэтому искали её по отклику. Нашли их в районе деревни Чащино. Животное было испуганным и уставшим, видно, что они там на пару намучались. Хозяйка в болоте обувь потеряла, босая была,рассказал журналистам «Между строк» один из участников поисков.

В три часа ночи 18 августа сотрудники полиции, МЧС и спасатели Центра защиты населения вывели женщину и лошадь на трассу.

#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Спасатели#Лес#Женщина#Лошадь#Болото
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