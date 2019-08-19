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Posted 19 августа 2019,, 13:05

Published 19 августа 2019,, 13:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спокойствие – в собственность

19 августа 2019, 13:05
Во многих из нас живет надежда на русский «авось» – пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это касается и страхования имущества: даже уезжая в продолжительный отпуск, наши люди не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с расчетливыми европейцами.

Если говорить только о страховании квартир, жилых домов и строений, то уровень проникновения страхования в этом сегменте еще ниже.

А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. К тому же стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, позволяющей чувствовать себя уверенно даже во время отпуска вдали от дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева в отъезде, – пожар, залив соседей, кража и т. д. Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти?

Оформить полис страхования имущества можно, например, в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны. Надежность и финансовая устойчивость компаний Страховой Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Для желающих застраховать свой дом или квартиру компания предлагает различные варианты – от страхования на период отпуска, командировки или сезона до персонального решения, когда клиент сам выбирает объекты страхования, риски и сумму страховой защиты. При этом в базовый набор рисков входят не только гибель или повреждение имущества в результате воздействия жидкостей, пара или льда, но и гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения, а также противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство, вандализм) и стихийные бедствия – тот же паводок, ледоход, поступление подпочвенных вод, наводнение, затопление, буря, ураган, шторм, тайфун и т. п.

Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 0 888 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru.

#Общество
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