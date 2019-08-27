Оператор связи «Планета» дарит крутые призы

Наша главная цель — максимальный комфорт пользователей. Мы обещали, и мы реализовали мечту многих телезрителей. Теперь можно говорить с телевизором. Чтобы управлять сотней телеканалов и всеми сервисами Цифрового телевидения Планеты, теперь достаточно одной кнопки. Просто нажмите и скажите, что вы хотите посмотреть. Можно ставить на паузу, перематывать, добавлять в "Избранное". Теперь найти нужное легко и естественно. Главной на миниатюрном пульте теперь становится кнопка включения микрофона,поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды Планета и МираЛоджик)