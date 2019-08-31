Иркутский аэропорт и Левченко: серая схема не сработала

Когда Левченко, который, судя по всему, уверовал в свою безнаказанность, объявил сумму сделки, эксперты ахнули. За контрольный пакет, который позволял получить в собственность все аэропорты Иркутской области, Роман Троценко предложил всего 1,5 млрд рублей, то есть примерно четверть стоимости Airbus А321. Хотя конкуренты называли начальную стоимость в 8 млрд. Но Левченко устроил первый вариант. Наверное, был в этом лично заинтересован.