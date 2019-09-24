Открылась новая аптека «Живика» в Нижнем Тагиле

«Живика» - одна из крупнейших аптечных сетей в УрФО, насчитывает 394 стационарные аптеки и интернет-аптеку. В Нижнем Тагиле работают 14 аптек, в каждой из которых можно оформить интернет-заказ. Все заказы собираются в течение часа и хранятся в аптеке 36 часов. Чтобы купить лекарства, достаточно на официальном сайте аптеки набрать в поиске название препарата или найти необходимое лекарство в каталоге и оформить заказ.