Не нужно ждать повода, чтобы сделать кого-то счастливым

Мы планировали, что последний розыгрыш состоится 10 октября. Но люди продолжают регистрироваться, и мы решили, что не можем лишить их шанса познакомиться с нашими новыми технологиями, — поясняет директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и МираЛоджик) Олег Талалаев. — Поэтому продлеваем акцию до конца октября и проведем еще три розыгрыша, в каждом из которых определим 18 победителей.