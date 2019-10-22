Кто дает хорошие прогнозы на спорт?

Изучением многочисленных данных о практикующих капперах занимается сервис. Там к прогнозированию за деньги допускаются только те аналитики, которые соответствуют высоким требованиям системы. В частности, их время работы в системе должно быть более нескольких месяцев, а проходимость сделанных прогнозов свыше 60%. Анонимные аналитики дают бесплатные прогнозы по ссылке https://rockasport.net/prognozy-besplatno.