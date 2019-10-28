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Posted 28 октября 2019, 18:25

Published 28 октября 2019, 18:25

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Екатеринбурге Познер поговорит о Путине с зятем Ельцина

28 октября 2019, 18:25
Владимир Познер возьмет интервью у Валентина Юмашева — советника президента на общественных началах. Разговор состоится на фестивале «Слова и музыка свободы», сообщает РБК.

Публичное интервью станет началом мероприятия. Главная тема — «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина?».

В конце 1990-х Юмашев работал с Борисом Ельциным. Он был его литературным помощником, работал в предвыборном штате, а после победы президента был ответственным за его контакты с прессой. Весной 1997 года Юмашев стал главной Администрации президента, а затем стал советником главы государства на общественных началах. В 2002 году он женился на дочери Бориса Ельцина Татьяне.

После прихода к власти Владимира Путина он ушел в отставку. В 2019 году Юмашев получил очередное назначение на прежнее место.

Интервью состоится 22 ноября в 18 часов. Его смогут посмотреть зрители фестиваля и держатели карт лояльности Ельцин Центра.

#Борис Ельцин#Советник#Ирина Кирилова#Политика
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