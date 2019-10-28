В Екатеринбурге Познер поговорит о Путине с зятем Ельцина

В конце 1990-х Юмашев работал с Борисом Ельциным. Он был его литературным помощником, работал в предвыборном штате, а после победы президента был ответственным за его контакты с прессой. Весной 1997 года Юмашев стал главной Администрации президента, а затем стал советником главы государства на общественных началах. В 2002 году он женился на дочери Бориса Ельцина Татьяне.