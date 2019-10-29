ВКонтакте обновляет VK Cup: призовой фонд 2,75 млн рублей и три новых направления

Для нас VK Cup всегда был отражением ценностей ВКонтакте — сложные задачи, шанс проявить себя, соперничество с лучшими. Участниками соревнования в разные годы были 12 чемпионов мира по программированию, многие из которых присоединились к Команде ВКонтакте. Параллельно мы проводили состязания и для других специалистов — например, дизайнеров и мобильных разработчиков. Вдохновившись идеей сделать VK Cup ещё амбициознее и масштабнее, мы объединили эти проекты и создали чемпионат для всех, кто не боится бросить себе вызов.