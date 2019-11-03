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Posted 3 ноября 2019, 10:34

Published 3 ноября 2019, 10:34

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Москве СК возбудил уголовное дело из-за участия детей в интервью с геем

3 ноября 2019, 10:34
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за выложенного на YouTube ролика, в котором дети берут интервью у мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». По данным СК, в интернете были размещены видео, на которых дети беседовали со взрослыми. Темами бесед были различные вопросы сексуального характера.

Следователи допросили организатора видеосъемки, устанавливается круг потерпевших. Также проверка была организована МВД. Там сообщили, что в отношении организатора съемок заведено административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

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#Следственный комитет#Дети#Уголовное дело#Общество
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