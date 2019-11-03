В Москве СК возбудил уголовное дело из-за участия детей в интервью с геем

Posted 3 ноября 2019, 10:34
Published 3 ноября 2019, 10:34
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». По данным СК, в интернете были размещены видео, на которых дети беседовали со взрослыми. Темами бесед были различные вопросы сексуального характера.
Следователи допросили организатора видеосъемки, устанавливается круг потерпевших. Также проверка была организована МВД. Там сообщили, что в отношении организатора съемок заведено административное дело о гей-пропаганде среди несовершеннолетних.