Российский университет спецназа развивает туризм в стиле милитари

При Данииле Васильевиче РУС получил новый импульс: в первую очередь нужно было заявить о себе не размахом стройки, а результатами обучения. Инструкторский отдел университета занялся подготовкой различных групп специального назначения, и результаты не заставили себя ждать: в 2015 году команда бойцов, подготовленных в РУС, победила на мировом чемпионате среди силовых спецподразделений в Иордании. В 2016 году были проведены тактические учения в условиях Крайнего Севера. По их результатам руководство ФСВНГ РФ приняло решение о создании спецотряда для проведения операций в Арктике, подготовкой которого также занялся инструкторский отдел Университета спецназа.