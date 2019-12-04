Российский университет спецназа развивает туризм в стиле милитари

Posted 4 декабря 2019,, 09:30
Published 4 декабря 2019,, 09:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Речь идет о Российском университете спецназа (РУС) — многофункциональном комплексе из почти ста зданий и сооружений, располагающемся на внушительных размеров территории в 450 гектаров.
Университет не раз попадал в поле зрения СМИ всех уровней. Беспрецедентный по масштабу проект был инициирован лично Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым еще в 2013 году. За шесть лет РУС вырос с грандиозным размахом, и дело не только в его территории, в первую очередь впечатляют результаты работы команды проекта, опорой которой является инструкторский отдел, возглавляемый Даниилом Васильевичем Мартыновым.
Даниил Мартынов является заместителем начальника Управления Росгвардии, а также помощником Главы Чеченской Республики по силовому блоку как раз с 2013 года. Он занял пост после успешной восьмилетней службы в группе специального назначения «Альфа». Вступив в должность, Мартынов занялся наведением порядка в подготовке силовых структур республики, а впоследствии возглавил инструкторский отдел университета.
При Данииле Васильевиче РУС получил новый импульс: в первую очередь нужно было заявить о себе не размахом стройки, а результатами обучения. Инструкторский отдел университета занялся подготовкой различных групп специального назначения, и результаты не заставили себя ждать: в 2015 году команда бойцов, подготовленных в РУС, победила на мировом чемпионате среди силовых спецподразделений в Иордании. В 2016 году были проведены тактические учения в условиях Крайнего Севера. По их результатам руководство ФСВНГ РФ приняло решение о создании спецотряда для проведения операций в Арктике, подготовкой которого также занялся инструкторский отдел Университета спецназа.
В то же время по мере развития материальной базы в программе РУС стали появляться новые направления — например, альпинистская подготовка. Что характерно, направление сначала осваивает сам инструкторский состав. Так, под руководством Даниила Мартынова сформированная группа совершила восхождение на шесть вершин Безенги, семь вершин Приэльбрусья, включая самую высокую точку Европы — гору Эльбрус, а также гору Казбек за рекордные 10 недель. Группа менее чем за сутки покорила самую высокую точку Чеченской Республики — гору Тебулосмта. Все инструкторы получили официальную квалификацию инструкторов по альпинизму.
Отряды специального назначения могут проходить обучение в РУС на высшем уровне: вся материальная база и опытные сертифицированные инструкторы сосредоточены на этом. Тактико-специальная, огневая и силовая подготовка в комплексе дает невероятный рост в профессиональном плане.
Однако это далеко не всё. Как уже было сказано ранее, РУС постоянно ищет новые пути развития, пример тому — включение альпинизма в программу подготовки. В университете заложена возможность пройти обучение парашютным прыжкам, дайвингу и водолазной подготовке, а в с 2018 года на базе РУС действуют профессиональные программы подготовки волонтеров-поисковиков.
По словам Даниила Мартынова, возможности РУС обширны, и использовать их нужно по максимуму, и не только для военных нужд. «Гражданка» нуждается в квалифицированных кадрах, и программа подготовки волонтеров — тому пример. В России не самая лучшая статистика пропажи людей, и в особенности детей, поэтому такое обучение жизненно важно.
Но и на этом РУС не останавливается. Благодаря растущей популярности проекта организаторы столкнулись с интересным явлением — востребованностью не только в среде военных специалистов. Сотрудничать хотят различные организации и частные лица, и при этом речь порой идет не только о тренировках и подготовке, а о программах отдыха и активного времяпрепровождения. Как сформулировали это в самом университете, «туризм в милитари-стиле».
В настоящее время РУС уже сотрудничает с Федерацией практической стрельбы Чеченской Республики, и материально-техническая база университета активно задействуется в тренировках. Площадки для стрельбы также находятся в эксплуатации охотников. База РУС превосходно подходит для тренировок спортсменов. Ну а что же приготовили спецназовцы для туристов?
Когда встала потребность в создании программы отдыха и досуга, коллектив РУС не стал ломать голову слишком долго: потенциал развития туризма в республике огромный, его осталось только использовать по назначению. Даниил Васильевич отметил, что его команда выбрала и включила в программу самые красивые заповедные места Чечни, которые до недавнего времени были закрыты для посещения:
«Там нетронутая природа, горы, чистейшие реки, огромное количество диких животных — видишь туров, яков, кабанов, медведей, лис — это как на сафари-туре. Причем туристы сами едут за рулем, а наши инструкторы их сопровождают и обеспечивают безопасность. Есть остановки на чай-кофе, мы делаем обед с шашлыками, национальными блюдами».
В итоге получился 60-километровый тур по горным районам Чеченской Республики на багги «Чаборз», разработанных при участии инструкторской команды университета. Тур включает проживание в лагере, четырехразовое питание, тренировку по стрельбе, инструктаж по вождению багги, экскурсии по университету и горным районам республики.
По словам самого Мартынова, отбоя от желающих нет. Для размещения туристических групп уже создан современный палаточный городок, способный разместить до 200 человек. Также открыта гостиница, в процессе строительства коттеджный поселок — РУС готовится принимать гостей нарастающими темпами.
Это хороший признак: типовой пляжный, «ленивый» отдых на самом деле не дает той полноты впечатлений, которые остаются у туриста при отдыхе активном. Полное иммерсивное погружение, возможность ощутить милитари-атмосферу, окунуться в дикие природные условия — это чувства, которые можно увезти с собой и хранить достаточно долго. Может быть, даже до следующего приезда.
На правах рекламы.