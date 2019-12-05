Ренато Георгиевич Усатый открыл свой благотворительный фонд

Posted 5 декабря 2019,, 18:28
Published 5 декабря 2019,, 18:28
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ходе предвыборной кампании в 2014 году Ренато Георгиевич Усатый был вынужден приостановить свою благотворительную деятельность, чтобы она не рассматривалась как подкуп избирателей. Однако Ренато Георгиевич обещал, что независимо от результатов голосования, его помощь людям будет оказываться на прежнем уровне.
После выборов, став мэром муниципия Бельцы, в 2015 году Усатый основал свой благотворительный фонд, который стал первой в Молдове частной организацией, оказывающей помощь жителям Республики.
Фонд был создан для поддержки местных инициатив, развития инфраструктуры города и областей, помощи детям, инвалидам, ветеранам и семьям, оказавшимся в сложном материальном положении. В планах со временем расширить деятельность и выйти не только на общенациональный, но и на международный уровень.
21 сентября жители четырех сел: Максимовка, Чолаку Ноу, Хилиуц и Стольничен отметили Храмовой праздник. По случаю торжества, Фонд Ренато Усатого выделил по 100 тысяч леев каждому селу на развитие инфраструктуры и для строительства акведука.
По случаю праздника жители города Рышканы получили в подарок концерт с участием звезд мирового класса. Перед концертом к народу обратился основатель фонда— Ренато Георгиевич Усатый, пообещав, что отныне всегда будет бороться за права людей и оказывать им помощь в трудных ситуациях. Также в ходе концерта выступил директор гимназии города Рышканы со словами благодарности. Из-за дефицита бюджета ученики могли бы лишиться родной школы, однако Усатый Ренато этого не допустил.
Новую спортивную форму получили от Фонда гимнасты бельцкой спортивной школы №1, которые будут представлять Республику на международных соревнованиях по аэробной гимнастике в Пловдиве (Польша) с 19 по 23 октября. 28 комплектов спортивных костюмов сшили на заказ по индивидуальным меркам спортсменов.
В турнире заявлено более 500 гимнастов из разных стран: России, Греции, Азербайджана, Венгрии, Англии и многих других.
На данный момент в спортивной школе № 1 города Бельцы тренируется более 50 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. По словам тренера, юные гимнасты усердно тренировались и готовы к выступлению на соревнованиях, а новая форма станет приятным дополнением к участию в турнире. Родители спортсменов и тренерский штаб лично поблагодарили Ренато Усатого за вклад в развитие спорта в Республике.
В районе школы № 6 в Чадыр-Лунге была установлена новая детская площадка. Современный спортивный комплекс, включающий в себя тренажеры, турники и футбольное поле построен по инициативе Фонда Ренато Усатого.
Проект Фонда по установке новых детских площадок в населенных пунктах Молдовы стартовал еще в 2015 году. Новые комплексы были установлены в селах на территориях образовательных учреждений. Усатый отметил, что задача Фонда — установить новую современную площадку в каждом микрорайоне Бельц и во всех населенных пунктах.
С начала работы Фонда было направлено более 30 миллионов леев на помощь населению. Организация помогала ветеранам, Инвалидам, студентам, воспитанникам школ, детских садов и интернатов. С частными случаями обращались в фонд семьи, оказавшиеся в трудном финансовом положении. Ренато Георгиевич Усатый признался, что деятельность Фонда играет важную роль в его жизни, поскольку он испытывает настоящее счастье, только когда помогает людям.
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