По случаю праздника жители города Рышканы получили в подарок концерт с участием звезд мирового класса. Перед концертом к народу обратился основатель фонда— Ренато Георгиевич Усатый, пообещав, что отныне всегда будет бороться за права людей и оказывать им помощь в трудных ситуациях. Также в ходе концерта выступил директор гимназии города Рышканы со словами благодарности. Из-за дефицита бюджета ученики могли бы лишиться родной школы, однако Усатый Ренато этого не допустил.