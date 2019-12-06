14 советов, как стать хорошим родителем

Каждый ребенок особенный, личность, которая обладает уникальной внешностью, качествами, способностями, характером. У каждой личности есть свои сильные и слабые стороны. И ни при каких обстоятельствах нельзя говорить ребенку, что кто-то другой лучше него, даже если имеется в виду только единственный тест по математике. Не приводите в пример одноклассников, старших братьев или самих себя в детском возрасте. Позвольте малышу быть собой, делать собственные выводы, совершать свои ошибки, уважайте его личность. Это научит его точно также уважительно относиться к окружающим.