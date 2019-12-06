14 советов, как стать хорошим родителем

Posted 6 декабря 2019,, 06:10
Published 6 декабря 2019,, 06:10
Modified Вчера, 19:33
Updated Вчера, 19:33
С момента появления в семье ребенка мама и папа перестают быть просто женщиной и мужчиной. Они становятся РОДИТЕЛЯМИ — людьми, которые каждую секунду будут влиять на судьбу маленького, но такого важного в их жизни человечка. Воспитание ребенка — великая радость, огромная ответственность, колоссальный труд. Неудивительно, что каждая родительница беспокоится, как стать хорошей мамой, а молодой родитель всерьез переживает, как стать хорошим отцом. Если вы — именно такие родители, эта статья для вас.
Содержание:
Любовь — основа крепкой семьи, здоровых взаимоотношений с детьми, воспитания детей счастливыми. Чтобы быть хорошим родителем, не обязательно иметь высокий социальный статус, дарить каждый день подарки, совершать подвиги. Достаточно просто любить ребенка, демонстрировать свою любовь всегда, даже в строгости.
Воспитание любовью означает:
Вы можете выражать свое отношение нежными объятиями, ласковыми словами, ободряющей улыбкой. Любите детей без условий и ультиматумов, без требования ответных действий, независимо от их успехов, поведения.
Ваша похвала для ребенка означает, что его достижения заметили. Это дает ему повод гордиться собой, верить в свои силы, совершать новые маленькие подвиги. Похвала должна быть справедливой, объективной. Воспитательную силу она принимает, когда вы объясняете малышу, за что хвалите. Например, он сам без напоминания сделал уроки или помог бабушке убрать со стола.
Как стать хорошим папой (мамой)? Постарайтесь стать для крохи лучшим другом. Проявляйте интерес не только к школьным делам. Интересуйтесь, что думает ребенок по разным поводам, что его беспокоит, о чем мечтает. Позвольте иметь и высказывать личное мнение. Общение, доверительные беседы — важная часть отношений между поколениями. Найдите время для ежедневных душевных разговоров. Тогда у ребенка не будет секретов от вас, а в критической ситуации он придет за помощью, поддержкой именно к вам.
Каждый ребенок особенный, личность, которая обладает уникальной внешностью, качествами, способностями, характером. У каждой личности есть свои сильные и слабые стороны. И ни при каких обстоятельствах нельзя говорить ребенку, что кто-то другой лучше него, даже если имеется в виду только единственный тест по математике. Не приводите в пример одноклассников, старших братьев или самих себя в детском возрасте. Позвольте малышу быть собой, делать собственные выводы, совершать свои ошибки, уважайте его личность. Это научит его точно также уважительно относиться к окружающим.
Это не значит — полностью посвятить себя ребенку. Достаточно того, что время, проведенное вместе, приносит пользу, радость и удовольствие вам обоим. Впечатления от совместных прогулок, игр, разговоров, путешествий — пазлы общего счастья, которые объединяют семью.
Присутствие в жизни детей нужно не только им, но и вам. Разделяя с малышом важные события его жизни (радостные и грустные), вы обеспечиваете поддержку, укрепляете внутреннюю уверенность, придаете сил. Лично для себя вы добавляете в копилку воспоминаний чудесные моменты, ведь дети растут так быстро…
Воспитание, основанное на любви, уважении, доверии, понимании, всегда приносит положительные плоды. Любимые, окруженные заботой дети растут уверенными, более самостоятельными. Они быстро адаптируются в обществе, способны сопереживать.
Воспитание — это не только любовь, но и мудрое наставничество, приучение к порядку, дисциплине и ответственности. Быть хорошим родителем — значит, привить ребенку полезные привычки, ценные личностные качества, открыть его таланты, поделиться лучшим из личного жизненного опыта.
Как стать хорошей матерью? Полезные советы:
1. Устанавливайте правила: ограничения, обязанности, ответственность.
Требования родителей должны быть понятны ребенку. Точно так же должны быть понятны меры ответственности за несоблюдение правил. Но:
2. Контролируйте свое поведение.
Воспитывая детей, родители нередко теряют контроль над своими эмоциями, начинают злиться, повышают голос. В таком формате вряд ли вам удастся донести до малыша мысль, что, например, нужно уважать старших, нельзя хамить. В любой ситуации нужно сохранять спокойствие, не поддаваться на детские манипуляции, демонстрировать сдержанность, твердость, проявлять доброту.
3. Правильно критикуйте.
Когда вы наказываете ребенка, объясняйте, за какой поступок. Критиковать можно только недопустимые действия, но не самого нарушителя. Обвиняя ребенка, вы культивируете чувство вины, развиваете комплексы. Ваша же цель — воспитывать, то есть показать, что именно ребенок сделал не так, как можно было поступить по-другому, как исправить совершенную ошибку.
4. Поощряйте самостоятельность.
Постепенно приучайте малыша самостоятельно заботиться о себе, затем оказывать помощь по дому. Создавайте ситуации, где нужно сделать выбор, принять решение. Покажите, что он может влиять на результат, что любой выбор имеет последствия (хорошие или плохие). Постепенно малыш научится во всем полагаться на себя.
5. Позвольте ребенку «разбивать коленки».
Это все про самостоятельность, независимость, личный жизненный опыт. Предостережения уместны только тогда, когда жизни малыша грозит опасность. В остальном ничто так не развивает, как метод проб и ошибок, успеха и неудач. Пока малыш исследует, приобретает свой личный опыт, учится решать проблемы, родителям лучше отойти в сторону, но быть рядом, чтобы при необходимости поддержать.
6. Не обременяйте ребенка своими амбициями.
Самый большой детский страх — не оправдать надежд мамы и папы. Поэтому не требуйте от детей больше, чем они могут. Если же хотите стать действительно хорошими родителями, научитесь ценить их самые маленькие достижения, поддерживать, когда что-то не получается, любить просто так, а не за чемпионские титулы и победы.
7. Станьте достойным образцом для подражания.
Поведение, привычки, отношение к окружающим, интересы, взгляды на мир — все это малыши впитывают от своих родителей. Как объяснить ребенку, что курить и пить плохо, если взрослые в семье сами курят и позволяют себе выпить лишнего? Как научить малыша уважению старших, если папа время от времени повышает на маму голос и грубит соседям? Ответ на вопрос, как стать хорошим родителем, очевиден: начать воспитывать себя и стать для ребенка лучшим примером — таким, чтобы малыш мог вас уважать, гордиться вами, учиться у вас.
8. Развивайте детей.
Создавайте условия для гармоничного развития детей, предоставьте им возможность освоить разные занятия, навыки, помогайте раскрывать таланты. Не забывайте про возрастные особенности детей 6-7 лет. Интеллектуальное воспитание — неотъемлемая составляющая культурного, социального и эмоционального развития ребенка. Отличная возможность реализации интеллектуального потенциала детей — занятия в Школе ментальной арифметики Соробан®. Это новая методика умственной подготовки дошкольников и младших школьников в России, которая тренирует ум, учит мыслить, решать трудные задачи и добиваться успеха.
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