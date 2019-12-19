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Posted 19 декабря 2019,, 11:23

Published 19 декабря 2019,, 11:23

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Путин предложил убрать из Конституции оговорку о президентских сроках подряд

19 декабря 2019, 11:23
Из Конституции России можно было бы исключить оговорку, что один и тот же человек не может занимать должность президента два срока подряд, заявил глава страны Владимир Путин.

Что можно было бы сделать касательно этих сроков — отменить оговорку «подряд». Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Можно было бы её [оговорка] отменить, наверное,сказал президент.

По его мнению, в Конституции можно «так или иначе» менять практически все, кроме первой главы об основах строя.

Пресс-конференция президента России проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.

#Политика
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