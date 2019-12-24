«Начало диалога». В Нижнем Тагиле создают рабочую группу коммунальщиков и бизнесменов

Пока создалось ощущение, что представители ресурсоснабжающих организаций не хотят нас слышать. Мы им про свои расходы из-за долгого простоя объясняем, а они — про договор и законодательство. Но сама такая встреча уже говорит о том, что все настроились и готовы к диалогу, так что будем надеяться, что это лишь первый шаг в очень долгом пути,сказал директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.