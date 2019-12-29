Как снимать деньги с кредитной карты?

Поэтому, прежде, чем спешить к банкомату, следует узнать, как снять деньги с кредитки так, чтобы не платить за это. Сегодня на данном рынке такой огромный объём предложения, что банкам уже тяжело удивить клиентов. Поэтому они начали решать и вопрос со снятием средств. К примеру, не так давно стало разрешено снимать свои собственные деньги без процентов. То есть, если человек пополнил карту, и сумма на счете стала больше кредитного лимита, то эту разницу можно снять совершенно бесплатно. При этом никаких процентов за предоставленную услугу начислено не будет. Об этом можно не беспокоиться.