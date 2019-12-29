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Posted 29 декабря 2019,, 19:09

Published 29 декабря 2019,, 19:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Как снимать деньги с кредитной карты?

29 декабря 2019, 19:09
За последние годы спрос на кредитные продукты взлетел почти до небес. В особенности, это касается кредитных карт.

Обусловлено это их удобством и выгодой, которую они способны обеспечить своему держателю. Сегодня крайне популярны кредитные карты с льготным периодом. Это можно объяснить уникальностью данного продукта, ведь, если уложиться в определенный срок, то не придется платить проценты за пользование деньгами. Кредит наличными на таких условиях не даст ни один банк. В этом заключается несомненное преимущество кредитных карт.

Однако, не все люди хорошо подкованы в финансовой сфере. Многие получают карту и идут к банкомату, чтобы снять с нее наличные. Это огромная ошибка, ведь, согласно правилам заключенного договора за данную операцию придется заплатить повышенные проценты. Порой, они могут составить до 50% от потраченной суммы.

Поэтому, прежде, чем спешить к банкомату, следует узнать, как снять деньги с кредитки так, чтобы не платить за это. Сегодня на данном рынке такой огромный объём предложения, что банкам уже тяжело удивить клиентов. Поэтому они начали решать и вопрос со снятием средств. К примеру, не так давно стало разрешено снимать свои собственные деньги без процентов. То есть, если человек пополнил карту, и сумма на счете стала больше кредитного лимита, то эту разницу можно снять совершенно бесплатно. При этом никаких процентов за предоставленную услугу начислено не будет. Об этом можно не беспокоиться.

Также в единичных случаях некоторые банки разрешают один раз в месяц снять деньги с карты без комиссии. Это же правило действует, когда в отделении не работают банкоматы и приходится обращаться в кассу. Снятие средств произойдет без комиссии. Однако, повышенные проценты за данную операцию в итоге все равно придется заплатить.

Поэтому, прежде, чем обналичивать деньги, следует хорошо подумать, стоит ли оно того. Аналогично можно сказать и о переводах с кредитных карт. За совершение данной операции проценты будут начисляться выше, чем при классической оплате товаров через Интернет. Все же, оформляя кредитную карту, следует хотя бы немного изучить правила и советы по ее использованию. И если есть необходимость в том, чтобы пользоваться именно наличными деньгами, то и заявку тогда целесообразно оставлять на кредит наличными.

Карта же при правильном использовании станет прекрасным финансовым подспорьем при возникновении сложных ситуаций.

На правах рекламы. АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

#Экономика
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