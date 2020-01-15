Инновационные способы кредитования под залог ПТС и в онлайн-режиме

Что же касается условий выдачи кредита, то проценты при кредитовании под залог ПТС обычно выше ставки по кредитам под залог автомобилей, которые остаются на стоянках банка. Однако возможность продолжить пользоваться транспортным средством является необходимой для многих заемщиков. Если вы не готовы передать авто на стоянку банка, то этот вариант будет оптимальным. Единственное ограничение, с которым вы столкнетесь – невозможность совершения сделок с автомобилем до погашения задолженности. Вы не сможете продать или подарить его до тех пор, пока не погасите задолженность перед банком.