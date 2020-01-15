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Posted 15 января 2020,, 11:30

Published 15 января 2020,, 11:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Инновационные способы кредитования под залог ПТС и в онлайн-режиме

15 января 2020, 11:30
Технологии стремительно развиваются и во многом затрагивают сферу финансирования.

Сегодня вы можете получить кредит не выходя из дома, даже без официального трудоустройства и с плохой кредитной историей. Достаточно просто подобрать оптимальный банковский продукт. Многие варианты доступны без поручительства и на выгодных условиях. Яркий пример – кредит под залог ПТС или «под стоянку» автомобиля. Поговорим обо всех инновационных способах финансирования более подробно.

Кредиты онлайн и финансирование под залог ПТС

Одними из самых новых и востребованных способов кредитования населения продолжают оставаться онлайн-кредиты и займы под залог документов на автомобиль. Онлайн-кредитование позволяет выдавать деньги заемщикам без их личного присутствия в офисе. В процесс при этом включаются операторы банка и специалисты его службы безопасности, однако проверка данных преимущественно проводится при помощи автоматизированных алгоритмов. Это позволяет существенно ускорить процесс рассмотрения заявки.

Главные преимущества онлайн-кредитов:

  • существенная экономия времени на посещении офиса банка;
  • рассмотрение заявки за несколько минут;
  • минимум документов – обычно только паспорт и СНИЛС;
  • при получении кредита под залог автомобиля – паспорт, ПТС и СТС;
  • возможность доставки карты курьером (на нее будут начислены кредитные средства).

Еще один инновационный способ финансирования – это кредитование под залог ПТС. Его новизна заключается в возможности оставления транспортного средства в пользовании заемщика. Проще говоря, вы закладываете только документы на машину. Банк также может установить на нее GPS-навигатор для отслеживания местонахождения автомобиля. Однако в остальном вы никак не ограничены в возможностях использования транспортного средства.

Что же касается условий выдачи кредита, то проценты при кредитовании под залог ПТС обычно выше ставки по кредитам под залог автомобилей, которые остаются на стоянках банка. Однако возможность продолжить пользоваться транспортным средством является необходимой для многих заемщиков. Если вы не готовы передать авто на стоянку банка, то этот вариант будет оптимальным. Единственное ограничение, с которым вы столкнетесь – невозможность совершения сделок с автомобилем до погашения задолженности. Вы не сможете продать или подарить его до тех пор, пока не погасите задолженность перед банком.

На правах рекламы. АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

#Экономика
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