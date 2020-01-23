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Posted 23 января 2020, 10:07

Published 23 января 2020, 10:07

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

В России паллиативную медпомощь оказывают непрофильным пациентам

23 января 2020, 10:07
Две трети “паллиативных” коек в России отдаются не смертельно больным пациентам, а бездомным и одиноким старикам. Об этом рассказала представитель Общероссийского народного фронта “Регион заботы” Нюта Федермессер.

Пока больные, которых не хотят забирать родственники, занимают места для паллиативной помощи, страдающие от болей пациенты вынуждены сидеть дома, пишет NEWS.RU. Федермессер считает, что эту проблему можно решить путем создания по всей стране “социальных коек” и организацией социальной поддержки для одиноких на дому.

Специалисты уверены, что этот вопрос не решить без помощи Министерства труда и социальной защиты. Поддержка ведомства нужна несмотря на то, что в России количество “паллиативных” коек соответствует мировым стандартам: 10 мест на каждые 100 тысяч населения.

Одна из мер была принята в 2019 году. Тогда вступил в силу закон, предусматривающий право больных на обезболивание, в том числе наркотическими препаратами, не только в стационаре, но и в домашних условиях.

#Общество
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