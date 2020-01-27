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Posted 27 января 2020, 05:43

Published 27 января 2020, 05:43

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

«Водоканал-НТ» через суд пытается получить персональные данные жильцов у «ЖЭУ-1»

27 января 2020, 05:43
В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» подал иск в суд к управляющей компании «ЖЭУ-1» о предоставлении информации о жильцах многоквартирных домов.

«Водоканал-НТ» пытается получить персональные данные жильцов 30 домов на ВМЗ от УК «ЖЭУ-1»: фамилию, имя отчество, дату и место рождения, реквизиты паспорта, телефон и адрес электронной почты.

Данные мероприятия проводятся для перевода жильцов на прямые договора с ООО «Водоканал-НТ», сообщила TagilCity.ru директор «ЖЭУ-1» Ольга Иванкова.

Начиная с 13 июля 2019 года управляющая компания обязана предоставить данные. До 2021 или 2022 года все УК должны расторгнуть договор с ресурсоснабжающими организациями, и собственники должны перейти на прямые договора с ними, рассказала Ольга Иванкова.

Также она отметила, что они передали персональные данные «Водоканалу-НТ», но не всех собственников. Согласно жилищному кодексу, управляющая компания имеет доступ к Росреестру, где может узнать только ФИО жильцов, информацию о владении имуществом и идентификационный номер.

На большую часть населения таких данных нет. У нас в городе все эти данные находятся в Службе правовых отношений, и она не даёт нам никакие данные, сообщила Иванкова.

Директор «ЖЭУ-1» добавила, что если управляющая компания не предоставит данные, то взыскивать деньги за должников будут с УК.

Следующей судебное заседание состоится 19 февраля.

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