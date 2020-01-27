«Водоканал-НТ» через суд пытается получить персональные данные жильцов у «ЖЭУ-1»

Также она отметила, что они передали персональные данные «Водоканалу-НТ», но не всех собственников. Согласно жилищному кодексу, управляющая компания имеет доступ к Росреестру, где может узнать только ФИО жильцов, информацию о владении имуществом и идентификационный номер.