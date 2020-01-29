Производство резервуаров и емкостей для хранения топлива из полимерного материала

Posted 29 января 2020,, 16:21
Published 29 января 2020,, 16:21
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Образцы заняли твердую и уверенную позицию в аграрном, промышленном и прочих секторах благодаря небольшому весу, малым габаритам в сложенном состоянии, удобству при транспортировке. Топливные емкости производятся из плотной и устойчивой к внешним факторам ткани, которая не боится высоких и низких температур. Емкости изготавливаются с применением метода тока высокой частоты, который полностью исключает риск протечки или брака.
Особенности производственных процессов мягких емкостей
При изготовлении резервуаров применяются инновационные технологии, которые обеспечивают универсальность и многофункциональность продукции. В производственных процессах задействовано ТВЧ оборудование. С его помощью свариваются разные образцы из мягкого, пластифицированного полимерного сырья с внутренним кордом и с разным объемом. Вы можете заказать емкость 10 м3 и больше, в зависимости от масштабов вашей деятельности и области применения резервуаров. Толщина материала, который применяется для сваривания, варьируется от 1 до 3 мм, плотность может быть разная, ширина сварного шва от 10 до 50 мм.
С помощью оснащения ТВЧ для сварки мягких емкостей можно производить различные резервуары для технической и питьевой воды, топливные резервуары для ГСМ, нефти, мягкие портативные канистры для транспортировки масел, химикатов, пожарные резервуары, прочие емкости для хранения наливной продукции https://neftetank.ru/products/. Производство емкостей и резервуаров – это высокотехнологические процессы, которые позволяют создавать универсальные образцы, подходящие для всех типов жидких веществ.
Изделия, изготовленные с применением ТВЧ оснастки, дают стопроцентную гарантию сварного шва, чего не могут обещать образцы, сваренные посредством горячего воздуха или проклейки.
Резервуары из полимерных материалов – удобство в эксплуатации
Надежные и легкие мягкие емкости позволяют в максимально сжатые сроки организовать хранилище на любой территории, поверхность которой не требует специальных подготовительных мероприятий. В отличие от металлических конструкций, эластичные модели более дешевые, требуют меньше трудовых затрат и экономят время при установке и свертывании. При транспортировке нет необходимости привлекать тяжелую грузовую технику, ведь в сложенном виде емкости занимают немного места.
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