Производство резервуаров и емкостей для хранения топлива из полимерного материала

При изготовлении резервуаров применяются инновационные технологии, которые обеспечивают универсальность и многофункциональность продукции. В производственных процессах задействовано ТВЧ оборудование. С его помощью свариваются разные образцы из мягкого, пластифицированного полимерного сырья с внутренним кордом и с разным объемом. Вы можете заказать емкость 10 м3 и больше, в зависимости от масштабов вашей деятельности и области применения резервуаров. Толщина материала, который применяется для сваривания, варьируется от 1 до 3 мм, плотность может быть разная, ширина сварного шва от 10 до 50 мм.