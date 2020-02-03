В Нижнем Тагиле в 2019 году на полигоны вывезено более миллиона кубометров отходов

За 2019 год в Нижнем Тагиле было вывезено на полигоны более миллиона кубометров отходов, что на 16% выше, чем отражено в территориальной схеме по обращению с ТКО. В «Рифее» отмечают, что полученная статистика указывает на необходимость пересмотра нормативов накопления отходов. Более того, компания готова участвовать в процессе организационно и финансово.