Главой отделения Российского экологического общества по региону стал Алексей Вихарев

Posted 6 февраля 2020, 10:42
Published 6 февраля 2020, 10:42
Modified 29 ноября, 17:27
Updated 29 ноября, 17:27
Он был избран на собрании учредителей ведомства. В пресс-службе депутата думы Екатеринбурга уточнили, что работать отделение будет в общественной приемной депутата на Уралмаше.
Предполагается, что представителями отделения будут проводиться «зеленые» акции, которые научат граждан осознанно потреблять ресурсы и бережно относится к природе. Кроме того, будут проводиться экологические уроки, мониторинг экологической ситуации в регионе и экспертное сопровождение природосберегающих проектов.
Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Задачи свердловского отделения объединить экологических активистов, предоставить для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти,сказал Алексей Вихарев.
Алексей Вихарев стал депутатом городской думы в 2018 году. На данный момент он является главой комисии местного самоуправления по культурной и информационной политике и связям с общественностью.