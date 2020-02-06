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Posted 6 февраля 2020, 10:42

Published 6 февраля 2020, 10:42

Modified 29 ноября, 17:27

Updated 29 ноября, 17:27

Главой отделения Российского экологического общества по региону стал Алексей Вихарев

6 февраля 2020, 10:42
Алексей Вихарев назначен председателем Свердловского регионального отделения общественной организации «Российское экологическое общество» (РЭО), сообщает «Коммерсантъ».

Он был избран на собрании учредителей ведомства. В пресс-службе депутата думы Екатеринбурга уточнили, что работать отделение будет в общественной приемной депутата на Уралмаше.

Предполагается, что представителями отделения будут проводиться «зеленые» акции, которые научат граждан осознанно потреблять ресурсы и бережно относится к природе. Кроме того, будут проводиться экологические уроки, мониторинг экологической ситуации в регионе и экспертное сопровождение природосберегающих проектов.

Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Задачи свердловского отделения объединить экологических активистов, предоставить для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти,сказал Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев стал депутатом городской думы в 2018 году. На данный момент он является главой комисии местного самоуправления по культурной и информационной политике и связям с общественностью.

#Политика#Новости УрФО#Депутат#Екатеринбург#Алексей Вихарев
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