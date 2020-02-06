Главой отделения Российского экологического общества по региону стал Алексей Вихарев

Предполагается, что представителями отделения будут проводиться «зеленые» акции, которые научат граждан осознанно потреблять ресурсы и бережно относится к природе. Кроме того, будут проводиться экологические уроки, мониторинг экологической ситуации в регионе и экспертное сопровождение природосберегающих проектов.