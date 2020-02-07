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Posted 7 февраля 2020, 09:35

Published 7 февраля 2020, 09:35

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Полиция Нижнего Тагила опровергла информацию о вине своего сотрудника в ДТП 1 февраля

7 февраля 2020, 09:35
1 февраля на выезде из Нижнего Тагила столкнулись четыре автомобиля. Тогда собеседники TagilCity.ru обвинили в аварии сотрудника ДПС, что он неожиданно вышел на дорогу, а позже сотрудники случайно удалили запись с регистратора. Однако 7 февраля в МУ МВД «Нижнетагильское» опровергли эту информацию.

В документе, подписанном начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, сообщается, что была проведена проверка, по результатам которой выяснилось, что инспекторы ДПС патрульного автомобиля «36-010» остановили на улице Садоводов автомобиль за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. В то время как один из сотрудников составлял в патрульном автомобиле административный материал в отношении нарушителя, второй инспектор осуществлял контроль дорожного движения рядом с машиной, на которой были включены проблесковые маячки.

Сотрудники несли службу в световозвращающей экипировке и были издалека заметны на дороге, сообщили в полиции.

Сотрудник ДПС заметил на дороге автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался по полосе встречного движения. Тогда, как сообщает полиция, сотрудник использовал свисток и жезл, чтобы остановить нарушителя, однако тот не смог остановиться и врезался во встречный автомобиль. После чего в ДТП попали ещё две машины. В полиции утверждают, что ДТП произошло именно по вине водителя «ВАЗ-2109».

Доказательств, свидетельствующих об обратном, не имеется,пояснили в МУ МВД «Нижнетагильское».

После этого с целью установления причин и обстоятельств ДТП сотрудники обратились к одному из участников происшествия, у которого имелся видеорегистратор. Его владелец дал своё согласие на просмотр видеозаписи, рассказывают в полиции. Однако когда регистратор был включен в патрульном автомобиле в присутствии владельца выяснилось, что запись не велась, поскольку карта памяти пришла в негодность, объяснили в полиции.

Напомним, авария произошла утром, 1 февраля, на выезде из Нижнего Тагила. Автомобиль ВАЗ двигался со стороны ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина, за рулем находился мужчина. Он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Toyota Sprinter под управлением женщины. После этого иномарка допустила столкновение с Nissan Tiida, следовавшей в попутном направлении, а ВАЗ допустил столкновение с Renault Duster, который ехал со стороны Садоводов. В результате ДТП водитель Тойоты с ушибом грудной клетки отпущена домой.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Инспектор ГИБДД#Александр Зверев
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