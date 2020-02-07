Полиция Нижнего Тагила опровергла информацию о вине своего сотрудника в ДТП 1 февраля

В документе, подписанном начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым, сообщается, что была проведена проверка, по результатам которой выяснилось, что инспекторы ДПС патрульного автомобиля «36-010» остановили на улице Садоводов автомобиль за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. В то время как один из сотрудников составлял в патрульном автомобиле административный материал в отношении нарушителя, второй инспектор осуществлял контроль дорожного движения рядом с машиной, на которой были включены проблесковые маячки.