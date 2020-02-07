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Posted 7 февраля 2020, 06:00

Published 7 февраля 2020, 06:00

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

После транспортной реформы в Тагиле чиновники прокатятся по проблемным маршрутам

7 февраля 2020, 06:00
Сегодня, 7 февраля, в администрации Нижнего Тагила обсудили работу общественного транспорта после его оптимизации. Глава города Владислав Пинаев предложил чиновниками проехать по проблемным маршрутам.

Основные обращения граждан касаются маршрутов № 14, № 21 и № 46. По словам Владислава Пинаева, «котёл» образуется именно на улице Пархоменко.

Берём перевозчиков, утром садимся на маршрутку и по этим самым критичным маршрутам проезжаем в пиковое время. В течение часа будем смотреть, сказал мэр.

Планируется, что объезд состоится через неделю. В целом Владислав Пинаев положительно оценил оптимизацию общественного транспорта, но заявил о необходимости устранить недостатки.

Мы не просто поменяли маршрутную сеть, мы провели транспортную реформу. Есть моменты над которыми надо работать. В целом работа проведена качественно, отработало хорошо городское хозяйство и перевозчики, сообщил Пинаев.

В числе обращений граждан Дзержинского района была жалоба на работу маршрута № 57, отметил заместитель главы администрации района Дмитрий Камешков.

Напомним, с 1 февраля в Нижнем Тагиле изменились маршруты общественного транспорта. Для информирования горожан была открыта горячая линия.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Чиновники#Маршрутки
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