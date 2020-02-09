План работы администрации Нижнего Тагила в 2020 году

После проведения Дня города мы сразу же начали готовиться к следующему. Увеличиваем количество площадок, но пока за пределы центра выйти не можем. Площадки — Лисья гора, площадь у Современника, набережная Тагильского пруда. Думаю, что с открытием Пионерского сквера появится еще одна площадка для работы, рассказывала ранее TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.