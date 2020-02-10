Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели

Сегодня, 10 февраля из Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге выписывают новорожденную, которую доставили туда 22 января с обломком пластиковой иглы катетера в организме, рассказал дедушка ребёнка.

По словам родственников, ребёнка выписывают домой, так как оперировать врачи его пока отказываются — недостаточно окреп. Раз в две недели мы будем ездить на УЗИ в Екатеринбург. Инородное тело закреплено на том же месте,рассказал дедушка ребёнка. В пресс-службе Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге TagilCity.ru подтвердили, что сейчас ребёнок готовится к выписке. В данный момент в больнице, где пострадал ребёнок, проводится проверка, рассказали в прокуратуре Ленинского района. Проверка ведётся. Ждём пока Минздрав окончит проверку, а также ждём результатов проверки полиции. На их основе будет вынесено решение,заявил глава ведомства Владимир Мартынов. Напомним, в конце января в прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая перекочевала к лёгкому. Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.