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Posted 10 февраля 2020, 11:50

Published 10 февраля 2020, 11:50

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели

10 февраля 2020, 11:50
Сегодня, 10 февраля из Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге выписывают новорожденную, которую доставили туда 22 января с обломком пластиковой иглы катетера в организме, рассказал дедушка ребёнка.

По словам родственников, ребёнка выписывают домой, так как оперировать врачи его пока отказываются — недостаточно окреп.

Раз в две недели мы будем ездить на УЗИ в Екатеринбург. Инородное тело закреплено на том же месте,рассказал дедушка ребёнка.

В пресс-службе Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге TagilCity.ru подтвердили, что сейчас ребёнок готовится к выписке.

В данный момент в больнице, где пострадал ребёнок, проводится проверка, рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Проверка ведётся. Ждём пока Минздрав окончит проверку, а также ждём результатов проверки полиции. На их основе будет вынесено решение,заявил глава ведомства Владимир Мартынов.

Напомним, в конце января в прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая перекочевала к лёгкому. Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Медицина#Младенец#Новорожденный#Екатеринбург#Александр Зверев
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