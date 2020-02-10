tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 16:59

Published 10 февраля 2020, 16:59

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

В Минздраве рассказали о количестве «тихих алкоголиков» в России

10 февраля 2020, 16:59
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал о количестве россиян, которых можно назвать «тихими алкоголиками», пишет РИА «Новости».

По словам врача, около 30% россиян подпадают под понятие «тихий алкоголик». Это люди, которые систематически употребляют спиртное, но не обращаются к врачам. Часто, они умирают от внезапной остановки сердца.

Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет, пояснил Брюн.

Также врач отметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин.

Материалы по теме
Ученые из Швеции нашли причину алкоголизма на генном уровнеТрое свердловчан лишились права на оружие из-за хронического алкоголизма
#Здоровье#Алкоголь#Алкоголизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика