Возможность сэкономить при добровольном страховании жизни

Posted 10 февраля 2020,, 12:59
Published 10 февраля 2020,, 12:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Если вы желаете воспользоваться добровольным страхованием жизни, то вы должны знать о том, что у вас есть возможность сэкономить средства, когда вы заключаете подобный договор страхования жизни.
Многим известно, что средства, которые уплачивались по договору, могут быть в определенном пределе вычтены из налога по НДФЛ. Однако это правило имеет одну особенность, часто забываемую или неправильно толкуемую: чтобы иметь возможность экономии на налогах, требуется страхование жизни и здоровья ребенка на срок от 5 лет и более.
Некоторые налогоплательщики считают, что важность представляют сроки оплаты взносов по страховке: в случае, если договор страховки ежегодно продлевается автоматом, то налоги будут списываться. Такое рассуждение является неверным. В своем письме Минфин уже дал разъяснение этому моменту, сообщив, что значение имеют формальные сроки, перечисленные в договоре, а не фактически произведенные или ожидаемые выплаты.
Договор страхования должен иметь четко указанные срок: от 5 лет и более. Если вами ежегодно “обновляется” договор, то возвращение уплаченных взносов невозможно даже частично.
Также необходимо соблюдение еще двух условий, необходимых для возможности списать налог, однако они являются более понятными и редко требуют разъяснений:
При соблюдении всех условий вами по прошествии года может быть подана декларация по форме 3-НДФЛ; документы, которые подтверждают осуществление выплат на протяжении года; копия страхового договора и заявление на вычет. После этого на счет, который указывался в заявлении, будет переведен возврат, составляющий 13% от подтвержденных выплат.
Сумма возврата не может превышать сумму налога, который уплачивался в течение года. Однако, если учесть, что максимальная величина возврата при любом раскладе составляет 15 600 рублей, данной замечание, вероятно, является лишним, поскольку у любого работающего лица, у которого имеется возможность оплаты страхования жизни, размер НДФЛ наверняка превышает это значение.
Теперь вы знаете всю необходимую информацию, чтобы получить возврат взносов после добровольного страхования жизни и здоровья, и тем самым получить дополнительную компенсацию средств.
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