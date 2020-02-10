Возможность сэкономить при добровольном страховании жизни

Многим известно, что средства, которые уплачивались по договору, могут быть в определенном пределе вычтены из налога по НДФЛ. Однако это правило имеет одну особенность, часто забываемую или неправильно толкуемую: чтобы иметь возможность экономии на налогах, требуется страхование жизни и здоровья ребенка на срок от 5 лет и более.