Депутаты Екатеринбурга расширили полномочия спикера гордумы

Posted 11 февраля 2020, 16:18
Published 11 февраля 2020, 16:18
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
Сегодня депутаты внесли изменения в регламент представительного органа. Спикер думы вместе со своим замом будет иметь решающий голос на заседаниях профильных комиссий.
Поправки в регламент попросил внести депутат Константин Киселев, поясняя, что подобная практика работает в других гордумах России.
Осенью 2018 года депутаты договорились, что не будет предложений «с голоса» и что ключевыми рабочими органами думы станут ее комиссии. Как пишет издание, предложение Киселева нарушает обе эти договоренности.