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Posted 11 февраля 2020, 16:18

Published 11 февраля 2020, 16:18

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Депутаты Екатеринбурга расширили полномочия спикера гордумы

11 февраля 2020, 16:18
Председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина наделили правом собирать заседания комиссий, участвовать вместе со своим замом Виктором Тестовым в их работе и голосовать, пишут ЕАН.

Сегодня депутаты внесли изменения в регламент представительного органа. Спикер думы вместе со своим замом будет иметь решающий голос на заседаниях профильных комиссий.

Поправки в регламент попросил внести депутат Константин Киселев, поясняя, что подобная практика работает в других гордумах России.

Осенью 2018 года депутаты договорились, что не будет предложений «с голоса» и что ключевыми рабочими органами думы станут ее комиссии. Как пишет издание, предложение Киселева нарушает обе эти договоренности.

#Политика#Новости УрФО#Городская дума#Депутаты#Игорь Володин
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