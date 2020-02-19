В Ханты-Мансийске на участие в лыжном марафоне заявилось уже 750 лыжников

Самое большое число лыжников зарегистрировалось на самую длинную дистанцию в 50 километров, ее планируют пробежать уже свыше 300 лыжников. Напомним, в 2019-м году эту классическую марафонскую дистанцию в лыжном спорте преодолели 718 человек. Организаторы выразили надежду, что в этом году получится побить рекорд прошедшего года. В целом в 2019 году в Югорском лыжном марафоне участвовало примерно три тысячи человек.