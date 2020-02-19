ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

«Мы ставим перед собой цель быть главным приложением в России и СНГ — чтобы каждый мог с его помощью решить любую свою задачу. Масштабное обновление отвечает потребностям нашей аудитории и показывает, каким мы видим будущее ВКонтакте в ближайшие несколько лет. Через новый дизайн мы закладываем фундамент для развития всей экосистемы ВКонтакте».