Тест материала полный

Летом 2020 года в СМИ прошла информация о том, что морг при БСМП Ростова в два раза перевыполнил госзадание по числу трупов. Заведующая отделением экспертизы ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская отмечала, что ежедневно морг принимает порядка 50 умерших, из которых 70% от 96 до 103 лет. А такие тела, по ее словам, не относятся к профилю морга.