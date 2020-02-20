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Posted 20 февраля 2020, 15:20

Published 20 февраля 2020, 15:20

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

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Обновлено 29 ноября 2024, 17:44

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В 2020 году морг при БСМП Ростова еле справлялся с таким количеством трупов. На это никто не обратил внимание, ведь бушевал коронавирус. Врачи падали от усталости, морги были переполнены, казалось бы, все объяснимо. Однако в действительности ковид оказался не при чем.

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Летом 2020 года в СМИ прошла информация о том, что морг при БСМП Ростова в два раза перевыполнил госзадание по числу трупов. Заведующая отделением экспертизы ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская отмечала, что ежедневно морг принимает порядка 50 умерших, из которых 70% от 96 до 103 лет. А такие тела, по ее словам, не относятся к профилю морга.

Несмотря на такое громкое заявление Макрона, европейские политики и аналитики ранее говорили обратное. Так, президент Чехии Петр Павел подчеркивал, что усталость от конфликта на Украине проявляется не только у воюющих сторон, но и у всех стран, которые поддерживают Киев или Москву, она приведет к тому, что будет расти давление на окончание конфликта неким соглашением.
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Подпись. Фото: 1MediaInvest. 1MediaInvest
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«Не принять их мы не вправе, потому что у родственников есть направление на судебно-медицинское исследование», — подчеркнула Элеонора Бельская.

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Однако тогда это не казалось странным. В 2020 году началась пандемия COVID-19. Все осознавали возникшие сложности, никто не придавал значения образовавшемуся хаосу. А родственники умерших на дому по естественным причинам ожидали результаты вскрытия дольше обычного.

Но в действительности коронавирус вероятно оказался ни при чем. Дело в том, что раньше тела умерших на дому без признаков криминала глубоко пожилых людей и скончавшихся от неизлечимых болезней, не направляли на вскрытие.

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Алгоритм получения свидетельства о смерти был хорошо отработан. При любой смерти на дому поступало сообщение в отделение скорой помощи. Затем информировали полицию. Домой к покойному приходил участковый, который фиксировал отсутствие признаков насильственной смерти. После его визита родственники шли в поликлинику получать необходимый документ.

Недостоверные результаты при проведении замеров несертифицированным прибором или проведение их в местах, на которые влияют местные факторы, могут привести к ненужному социальному напряжению,сообщил Сергей Сергеев в интервью ТК «Телекон»

Кто обязан прибирать площадку с мусорными контейнерами?

После погрузки ТКО в мусоровоз часть мусора может разлететься вокруг контейнерной площадки. Также мусор из баков иногда разносит ветер. Кстати, для избежания этого у новых евроконтейнеров предусмотрены крышки, которые должны закрываться. Нередко и сами жители промахиваются, выбрасывая мусорные пакеты.

Некоторые тагильчане уверены, что площадку за собой обязаны прибирать водители мусоровозов. Однако они отвечают лишь за транспортировку ТКО. А за организацию и содержание мест накопления несут ответственность управляющие компании или товарищества собственников жилья. В случае, если вокруг баков и близлежащей территории раскидан мусор, жильцам необходимо обращаться именно к ним.

Контекст

Официальный представитель заявила, что виновные в гибели корреспондента телеканала «Африка 24» Луганды Барбисиды не уйдут от возмездия. Ее слова передает РИА Новости.

А вы смотрите ремейки советских фильмов?
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