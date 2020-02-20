Летом 2020 года в СМИ прошла информация о том, что морг при БСМП Ростова в два раза перевыполнил госзадание по числу трупов. Заведующая отделением экспертизы ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская отмечала, что ежедневно морг принимает порядка 50 умерших, из которых 70% от 96 до 103 лет. А такие тела, по ее словам, не относятся к профилю морга.
«Не принять их мы не вправе, потому что у родственников есть направление на судебно-медицинское исследование», — подчеркнула Элеонора Бельская.
Однако тогда это не казалось странным. В 2020 году началась пандемия COVID-19. Все осознавали возникшие сложности, никто не придавал значения образовавшемуся хаосу. А родственники умерших на дому по естественным причинам ожидали результаты вскрытия дольше обычного.
Но в действительности коронавирус вероятно оказался ни при чем. Дело в том, что раньше тела умерших на дому без признаков криминала глубоко пожилых людей и скончавшихся от неизлечимых болезней, не направляли на вскрытие.
Алгоритм получения свидетельства о смерти был хорошо отработан. При любой смерти на дому поступало сообщение в отделение скорой помощи. Затем информировали полицию. Домой к покойному приходил участковый, который фиксировал отсутствие признаков насильственной смерти. После его визита родственники шли в поликлинику получать необходимый документ.
Недостоверные результаты при проведении замеров несертифицированным прибором или проведение их в местах, на которые влияют местные факторы, могут привести к ненужному социальному напряжению,сообщил Сергей Сергеев в интервью ТК «Телекон»
После погрузки ТКО в мусоровоз часть мусора может разлететься вокруг контейнерной площадки. Также мусор из баков иногда разносит ветер. Кстати, для избежания этого у новых евроконтейнеров предусмотрены крышки, которые должны закрываться. Нередко и сами жители промахиваются, выбрасывая мусорные пакеты.
Некоторые тагильчане уверены, что площадку за собой обязаны прибирать водители мусоровозов. Однако они отвечают лишь за транспортировку ТКО. А за организацию и содержание мест накопления несут ответственность управляющие компании или товарищества собственников жилья. В случае, если вокруг баков и близлежащей территории раскидан мусор, жильцам необходимо обращаться именно к ним.
Контекст: Кстати, в последние дни газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС фиксируют превышение вредных веществ почти ежедневно. При этом в городе объявлены НМУ, а тагильчане жалуются на головные боли, кашель, бессонницу и слезотечение.