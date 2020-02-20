В Нижнем Тагиле сотрудницу ФСИН уволили за отдых за границей во время декрета

В ноябре 2020 года Оксана была на больничном. Когда она из него вышла, то ей сообщили, что в ее отношении начато две служебные проверки. Первая была инициирована 8 ноября. Поводом стал рапорт, поданный коллегой Кривешко, заведующей столовой для заключенных, старшего лейтенанта Ирины Тавловой, которая заявила, что ее муж работал в фитнес-центре без официального трудоустройства.