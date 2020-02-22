Пропавшего в гаражах на Тагилстрое тагильчанина нашли мертвым

Posted 22 февраля 2020, 17:24
Published 22 февраля 2020, 17:24
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
В пресс-группе МВД Нижнего Тагила подтвердили информацию о смерти 30-летнего тагильчанина. Его тело нашли на улице Металлургов в районе гаражей. По предварительной информации, он покончил с собой. СК начал проверку по факту смерти мужчины.
Напомним, Евгений Чебаков пропал 19 февраля. Он написал жене смс с просьбой забрать его из гаражей на улице Металлургов. Супруга Евгения не нашла его там, на следующий день она обратилась в правоохранительные органы.