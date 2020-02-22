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Posted 22 февраля 2020, 17:24

Published 22 февраля 2020, 17:24

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Пропавшего в гаражах на Тагилстрое тагильчанина нашли мертвым

22 февраля 2020, 17:24
В Нижнем Тагиле нашли мертвым Евгения Чебакова, который пропал 19 февраля, пишет ИА «Все новости».

В пресс-группе МВД Нижнего Тагила подтвердили информацию о смерти 30-летнего тагильчанина. Его тело нашли на улице Металлургов в районе гаражей. По предварительной информации, он покончил с собой. СК начал проверку по факту смерти мужчины.

Напомним, Евгений Чебаков пропал 19 февраля. Он написал жене смс с просьбой забрать его из гаражей на улице Металлургов. Супруга Евгения не нашла его там, на следующий день она обратилась в правоохранительные органы.

#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Пропавший#Гаражи#Гараж
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