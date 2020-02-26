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Posted 26 февраля 2020, 08:42

Published 26 февраля 2020, 08:42

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Путина возмутило сообщение с призывом убивать детей сотрудников Росгвардии

26 февраля 2020, 08:42
Президент России Владимир Путин во время интервью ТАСС возмутился публикациями в соцсетях с призывами убивать детей росгвардейцев.

Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? заявил глава государства.

Путин также затронул тему жалоб россиян на действия росгвардейцев на митингах. Президент заявил, что «просто так дубинкой никто никого не колотит». Глава государства подчеркнул, что на митингах граждане должны соблюдать действующее законодательство:

Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить,резюмировал Путин.

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#Граждане#Владимир Путин#Росгвардия#Общество#Дети#Видео
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