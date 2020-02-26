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Posted 26 февраля 2020, 08:17

Published 26 февраля 2020, 08:17

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Саратове ФСБ задержала двоих подростков, готовивших нападение на школу

26 февраля 2020, 08:17
26 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании двоих школьников, готовивших нападение на образовательное учреждение в Саратове, пишет ТАСС.

Школьники задержаны на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. Оба подростка 2005 года рождения. Состояли в различных сообществах в соцсетях, пропагандирующих массовые убийства.

Ребята панировали напасть на школу, вели подготовку к преступлению — собирались изготовить зажигательные смеси, рецепты которых искали в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц». На допросе один из задержанных пояснил, что готовился убит около 40 человек.

Напомним, 18 февраля в Керчи по подозрению в подготовке теракта были задержаны двое учеников местной школы.

#Происшествия#Дети#ФСБ#Теракт
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