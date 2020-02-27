Решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы ФСИН обжаловано прокуратурой

Posted 27 февраля 2020, 12:30
Published 27 февраля 2020, 12:30
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Пока жалоба будет рассматриваться, Реймер пробудет в ИК-13 в Нижнем Тагиле.
Напомним, о том, что бывший глава ФСИН выходит на свободу по УДО стало известно 25 февраля. Реймер был осужден за мошенничество в размере 2,5 млрд рублей в сфере госзакупок. Используя фирмы однодневки, он закупал электронные браслеты для арестантов по завышенным ценам и обналичивал денежные средства.
Бывший генерал-полковник отсидел пять лет из назначенных судом восьми и подал прошение об условно-досрочном освобождении.