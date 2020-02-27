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Posted 27 февраля 2020, 12:30

Published 27 февраля 2020, 12:30

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы ФСИН обжаловано прокуратурой

27 февраля 2020, 12:30
Прокуратура Калининградской области приняла решение обжаловать условно-досрочное освобождение Александра Реймера, который в 2009–2012 годы занимал пост руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пока жалоба будет рассматриваться, Реймер пробудет в ИК-13 в Нижнем Тагиле.

Напомним, о том, что бывший глава ФСИН выходит на свободу по УДО стало известно 25 февраля. Реймер был осужден за мошенничество в размере 2,5 млрд рублей в сфере госзакупок. Используя фирмы однодневки, он закупал электронные браслеты для арестантов по завышенным ценам и обналичивал денежные средства.

Бывший генерал-полковник отсидел пять лет из назначенных судом восьми и подал прошение об условно-досрочном освобождении.

#Общество#Прокуратура#Мошенничество#ФСИН#УДО
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