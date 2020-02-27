Следователи установили причину смерти рабочего на территории ЖБИ в Нижнем Тагиле

Posted 27 февраля 2020, 11:04
Published 27 февраля 2020, 11:04
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Вскрытие тела проводилось сегодня. Следователь по делу рассказал TagilCity.ru, что мужчина скончался из-за болезней сердца.
Причина смерти не криминальная. Он умер от болезней сердца, рассказал следователь.
Напомним, 25 февраля в 16:40 на территории ЖБИ в технический колодец упал мужчина, который работал вместе с бригадой. Очевидцы вызвали спасателей, но мужчина скончался до их прибытия.