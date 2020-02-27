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Posted 27 февраля 2020, 11:04

Published 27 февраля 2020, 11:04

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Следователи установили причину смерти рабочего на территории ЖБИ в Нижнем Тагиле

27 февраля 2020, 11:04
Следственный отдел Тагилстроевского района выяснил причину гибели рабочего 25 февраля на территории ЖБИ. По вердикту ведомства, смерть носит не криминальный характер.

Вскрытие тела проводилось сегодня. Следователь по делу рассказал TagilCity.ru, что мужчина скончался из-за болезней сердца.

Причина смерти не криминальная. Он умер от болезней сердца, рассказал следователь.

Напомним, 25 февраля в 16:40 на территории ЖБИ в технический колодец упал мужчина, который работал вместе с бригадой. Очевидцы вызвали спасателей, но мужчина скончался до их прибытия.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тагилстроевский район#Следственный отдел
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