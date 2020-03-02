Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Как рассказал атаман Геннадий Ковалев, приказ разослали по всем казачьим организациям. Также он пояснил, что документ является рекомендацией. Действовать приказ будет до того момента, когда исчезнет угроза заболевания коронавирусом. Кроме того, казаки порекомендовали Роспотребнадзору проверить священников и церкви.