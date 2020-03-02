tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2020, 05:22

Published 2 марта 2020, 05:22

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

В Екатеринбурге неизвестные напали на оппонента барда Александра Новикова

2 марта 2020, 05:22
Ночью, 2 марта, в Екатеринбурге неизвестные напали на экс-директора овощебазы № 4, бизнесмена Ивана Обухова, который является оппонентом известного барда Александра Новикова, сообщает «Комсомольская правда».

По словам пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, на улице встретились две компании. По некоторым данным, участники конфликта были в нетрезвом состоянии. Причины ссоры на данный момент неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.

Пострадавший бизнесмен был доставлен в больницу с двумя выстрелами в голову и одним в ногу. Врачи провели длительную операцию.

Валерий Горелых добавил, что конфликт мог возникнуть из-за словесной перепалки. Кроме того, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. По одной из версий, выстрелы совершались из травматического оружия. На данный момент оно отправлено на экспертизу.

Бизнесмен Иван Обухов в 2017 году получил три года колонии общего режима за попытку хищения земель у Александра Новикова. Их общая площадь составила 400 гектаров, а стоимость — 14 миллионов рублей.

Материалы по теме
В Екатеринбурге многодетный отец избежал наказания за нападение с ножом на дочьВ Саратове ФСБ задержала двоих подростков, готовивших нападение на школуТагильчанин выплатит 30 тысяч рублей штрафа за нападение на сотрудника ГИБДД
#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика