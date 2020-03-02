В Екатеринбурге неизвестные напали на оппонента барда Александра Новикова

Валерий Горелых добавил, что конфликт мог возникнуть из-за словесной перепалки. Кроме того, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. По одной из версий, выстрелы совершались из травматического оружия. На данный момент оно отправлено на экспертизу.