В Екатеринбурге неизвестные напали на оппонента барда Александра Новикова

Posted 2 марта 2020, 05:22
Published 2 марта 2020, 05:22
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
По словам пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, на улице встретились две компании. По некоторым данным, участники конфликта были в нетрезвом состоянии. Причины ссоры на данный момент неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.
Пострадавший бизнесмен был доставлен в больницу с двумя выстрелами в голову и одним в ногу. Врачи провели длительную операцию.
Валерий Горелых добавил, что конфликт мог возникнуть из-за словесной перепалки. Кроме того, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. По одной из версий, выстрелы совершались из травматического оружия. На данный момент оно отправлено на экспертизу.
Бизнесмен Иван Обухов в 2017 году получил три года колонии общего режима за попытку хищения земель у Александра Новикова. Их общая площадь составила 400 гектаров, а стоимость — 14 миллионов рублей.