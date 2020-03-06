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Posted 6 марта 2020, 11:49

Published 6 марта 2020, 11:49

Modified 17 сентября 2022, 16:51

Updated 17 сентября 2022, 16:51

Участников спортивных мероприятий IRONSTAR застрахует Страховой Дом ВСК

6 марта 2020, 11:49
Страховой Дом ВСК — официальный страховщик осуществляемых IRONSTAR спортивных мероприятий. ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по таким программам, как «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум».

Лица, принимающие участие в мероприятии, могут, кроме страховки, получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

При заключении договора применяется механизм упрощенного андеррайтинга. Вместе с тем страховой полис можно оформить в личном кабинете IRONSTAR, пишет NewsNN.

Со слов гендиректора IRONSTAR Андрея Кавуна, в настоящее время реализуется примерно 30 мероприятий в год как на территории страны, так и за рубежом. Ключевой элемент любого из соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Взаимодействие с таким инновационным партнером, как ВСК, по максимуму упростит процесс оформления участия.

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер подчеркнула, что Страховой Дом ВСК акцентирует внимание на популяризации здорового образа жизни в России.

Сотрудничество с IRONSTAR — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением, отметила Марталлер.

#Общество
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