Участников спортивных мероприятий IRONSTAR застрахует Страховой Дом ВСК

Posted 6 марта 2020, 11:49
Published 6 марта 2020, 11:49
Modified 17 сентября 2022, 16:51
Updated 17 сентября 2022, 16:51
Лица, принимающие участие в мероприятии, могут, кроме страховки, получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, воспользоваться телемедициной и психологической помощью.
При заключении договора применяется механизм упрощенного андеррайтинга. Вместе с тем страховой полис можно оформить в личном кабинете IRONSTAR, пишет NewsNN.
Со слов гендиректора IRONSTAR Андрея Кавуна, в настоящее время реализуется примерно 30 мероприятий в год как на территории страны, так и за рубежом. Ключевой элемент любого из соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Взаимодействие с таким инновационным партнером, как ВСК, по максимуму упростит процесс оформления участия.
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер подчеркнула, что Страховой Дом ВСК акцентирует внимание на популяризации здорового образа жизни в России.
Сотрудничество с IRONSTAR — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением, отметила Марталлер.